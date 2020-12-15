Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

При этом законопроект №4000 о госбюджете во вторник предварительно рассмотрел на срочном заседании Комитет по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).

Как указано в сопроводительных документах к законопроекту, для сбалансирования законопроекта о госбюджете на 2021 год в связи с указанной нормой комитет предложил сократить спецфонд на 8 млрд грн, а также сократить расходы на программу по развитию автодорог государственного значения на 5,5 млрд грн и в то же время увеличить на 1,2 млрд грн расходы на программу выполнения долговых обязательств по заимствованиям под госгарантии на развитие автодорог общего пользования.

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В то же время предусматривается сокращение на 3,2 млрд грн расходов по бюджетной программе субвенций госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержание автодорог.

Как отметил глава Минфина Сергей Марченко с трибуны парламента, доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн, что на 21 млрд грн больше по сравнению с редакцией к первому чтению, расходы — 1,347 трлн грн. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5 млрд грн.

5 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект о государственном бюджете на 2021 год. В первом чтении за него проголосовали 275 народных депутатов.