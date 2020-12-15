Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Ухвалений законопроект №4000 передбачає, що номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн.

Дохідна частина бюджету-2021 становитиме 1 трлн 92 млрд грн. Видатки становитимуть 1 трлн 328 млрд грн. Дефіцит бюджету передбачається на рівні 5,5% (236 млрд грн). Очікується, що індекс інфляції в Україні становитиме 7,3%. Рівень безробіття серед населення віком від 15 до 70 років становитиме 9,2%.

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Також бюджет на 2021 рік передбачає підвищення середньої заробітної плати до 13 632 грн в місяць. На медицину у документі передбачено 159 млрд грн, на освіту – 173,8 млрд грн. З них 1 млн призначений для фінансування боротьби з Covid-19 у навчальних закладах.

Видатки на безпеку та оборону становлять 267 млрд грн.

5 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект про державний бюджет на 2021 рік. У першому читанні за нього проголосували 275 народних депутатів.