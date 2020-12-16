Верховная Рада 16 декабря поддержала увольнение Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.

Соответствующее решение поддержал 251 народный избранник.

Сергей Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта 2020 года.

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15 декабря глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания Рады поручил профильным комитетам рассмотреть заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Если Бессараба уволили 16 декабря, то вопрос насчет увольнения Абромовского в этот день рассматриваться не будет, поскольку будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами.

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что кандидатом на должность главы Министерства ветеранов является генерал-майор Юлия Лапутина.

Возможные перестановки в Кабмине

14 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.

При этом “шансы могут быть как реализованы, так и нет”, объяснил Разумков.

О том, что кадровые изменения в Кабмине “вероятно, будут”, заявил также первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.