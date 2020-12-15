Главы Минэкологии и Минветеранов уходят в отставку

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Заявления будут рассмотрены в комитетах 16 декабря.

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— Я прошу комитеты собраться завтра и с утра рассмотреть эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение, — заявил Разумков.

Роман Абрамовский стал министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня 2020 года.

Сергей Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта 2020 года.

Назначение трех министров