Главы Минэкологии и Минветеранов уходят в отставку

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.
Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Заявления будут рассмотрены в комитетах 16 декабря.
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— Я прошу комитеты собраться завтра и с утра рассмотреть эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение, — заявил Разумков.
Роман Абрамовский стал министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня 2020 года.
Сергей Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта 2020 года.
Назначение трех министров
Фракция Слуга народа 15 декабря соберется на заседание для обсуждения вопросов кадровых изменений в Кабинете министров.
Во время этого заседания могут поддержать назначение министром образования и.о. министра Сергея Шкарлета.
Также будут собираться голоса для того, чтобы кресло вице-премьера по вопросам энергетики получил бывший исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.