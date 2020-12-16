Верховна Рада 16 грудня підтримала звільнення Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Відповідне рішення підтримав 251 народний обранець.

Сергій Бессараб очолив Міністерство у справах ветеранів 4 березня 2020 року.

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15 грудня глава парламенту Дмитро Разумков під час засідання Ради доручив профільним комітетам розглянути заяви про звільнення міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського та міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Якщо Бессараба відправили у відставку 16 грудня, то питання щодо звільнення Абромовского в цей день розглядатися не буде, оскільки триватимуть консультації між прем’єром і профільним комітетом, президентом, депутатами.

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що кандидатом на посаду глави Міністерства ветеранів є генерал-майор Юлія Лапутіна.

Можливі перестановки в Кабміні

14 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у двох-трьох міністрів є шанси залишити посади в уряді.

Водночас “шанси можуть бути як реалізовані, так і ні”, пояснив Разумков.

Про те, що кадрові зміни в Кабміні “ймовірно, будуть”, заявив також перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.