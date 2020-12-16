Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на протесты ФЛП на Майдане в Киеве.

Он считает, что сейчас правительство не проявляет лидерства в диалоге с предпринимателями.

— Мы просто обязаны сегодня услышать бизнес, которому чрезвычайно трудно. Доходы предпринимателей падают. Коронавирус, постоянные локдауны, неопределенность. Люди едва сводят концы с концами. Не слышать их и не искать правильных механизмов поддержки и ослабления притеснений государством — недопустимо, — отметил Владимир Гройсман.

По его мнению, власть должна встретиться с митингующими и найти общее решение проблемы.

Читайте: В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

Кроме того, Владимир Гройсман затронул вопрос существующих кредитных программ для бизнеса.

— Мы чуть ли не единственная страна в Европе и в демократическом мире, которая оказывает поддержку под проценты! Это бессмысленная история. И мы видим цифры. К сожалению, более 10 млрд из 13-14 млрд выданных кредитов — это перезаимствования. Инвестиции — всего несколько миллиардов. По сравнению с другими экономиками это недостаточные цифры. Меня это беспокоит, — добавил он.

Также бывшего премьер-министра Украины беспокоит рост долговой нагрузки на украинские семьи, что сейчас становится угрожающей тенденцией. Прокомментировал он и принятие бюджета на 2021 год.

— Там, в бюджете, нет ничего об экономике, о поддержке рабочих мест, об экономическом росте. А есть долговая нагрузка, которая будет ощутима для каждой украинской семьи, — отметил Владимир Гройсман.

Митинг ФЛП на Майдане

16 декабря на Майдане в Киеве продолжается митинг ФЛП.

В центре столицы находятся около 150 человек, ситуация сейчас контролируется.

Подробнее о митинге ФЛП на Майдане читайте на Фактах ICTV.