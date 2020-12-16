Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на протести ФОПів на Майдані у Києві.

Він вважає, що нині уряд не проявляє лідерства у діалозі з підприємцями.

– Ми просто зобов’язані сьогодні почути бізнес, якому надзвичайно важко. Доходи підприємців падають. Коронавірус, постійні локдауни, невизначеність. Люди ледь зводять кінці з кінцями. Не чути їх і не шукати правильних механізмів підтримки і послаблення утисків держави – неприпустимо, – зазначив Володимир Гройсман.

На його думку, влада має зустрітися з мітингувальниками та знайти спільне вирішення проблеми.

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Крім того, Володимир Гройсман порушив питання наявних кредитних програм для бізнесу.

– Ми ледь не єдина країна в Європі і в демократичному світі, яка надає підтримку під відсотки! Це безглузда історія. І ми бачимо цифри. На жаль, понад 10 млрд з 13-14 млрд виданих кредитів – це перезапозичення. Інвестиції – лише кілька мільярдів. Порівняно з іншими економіками це недостатні цифри. Мене це турбує, – додав він.

Також колишнього прем’єр-міністра України турбує зростання боргового навантаження на українські родини, що нині стає загрозливою тенденцією. Прокоментував він й ухвалення бюджету на 2021 рік.

– Там, у бюджеті, немає нічого про економіку, про підтримку робочих місць, про економічне зростання. А є боргове навантаження, яке буде відчутне для кожної української родини, – наголосив Володимир Гройсман.

Мітинг ФОПів на Майдані

16 грудня на Майдані у Києві триває мітинг ФОПів.

У центрі столиці перебувають близько 150 осіб, ситуація нині контрольована.

Детальніше про мітинг ФОПів на Майдані читайте на Фактах ICTV.