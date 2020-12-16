Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент на Шулявском мосту, где упали три опоры освещения вечером 15 декабря.

По его словам, он возмущен тем, что через год после открытия упали опоры, на которые подрядчик давал 50 лет гарантии.

Кроме того Кличко отметил, что сейчас специалисты обследуют все опоры освещения и те, которые вызовут определенные сомнения относительно надежности — будут демонтировать.

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— Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет, — сообщил мэр Киева.

Также Кличко отметил, что Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений, как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобилей киевлян.











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Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору, как независимая организация.

Прокуратура столицы возбудила по данному факту уголовное дело по ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины.

Инцидент на Шулявском мосту

Падение фонарных столбов на Шулявском мосту произошло накануне первой годовщины открытия реконструированного путепровода 15 декабря.

28 декабря 2019 года мэр Виталий Кличко открыл мост, который был на ремонте с начала 2017 года.

В сети опубликовали видео, на котором видно, что один из столпов чуть не упал на крышу автомобиля. К счастью, у него оторвало боковое зеркало.

Источник: Виталий Кличко

Фото: КГГА