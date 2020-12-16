Мер столиці Віталій Кличко прокоментував інцидент на Шулявському мосту, де впали три опори освітлення ввечері 15 грудня.

За його словами, він обурений тим, що через рік після відкриття впали опори, на які підрядник давав 50 років гарантії.

Окрім того Кличко зазначив, що наразі фахівці обстежують всі опори освітлення і ті, які викличуть певні сумніви щодо надійності – демонтуватимуть.

Читайте: Синхронно лягли: падіння стовпів на Шулявському мосту потрапило на відео

– Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом, – повідомив мер Києва.

Також Кличко відзначив, що Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд, як замовник будівництва, звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.











Я обурений! Кличко розповів, хто заплатить за ремонт Шулявського мосту / 3 фотографии

Висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкту надає компанія з технічного нагляду, як незалежна організація.

Прокуратура столиці порушила за даним фактом кримінальну справу за ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України.

Інцидент на Шулявському мосту

Падіння ліхтарних стовпів на Шулявському мосту відбулося напередодні першої річниці відкриття реконструйованого шляхопроводу 15 грудня.

28 грудня 2019 року мер Віталій Кличко відкрив міст, який був на ремонті від початку 2017 року.

У мережі опублікували відео, на якому видно, що один зі стовпів мало не впав на дах автомобіля. На щастя, у нього відірвало бокове дзеркало.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: КМДА