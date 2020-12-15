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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Синхронно легли: падение столбов на Шулявском мосту попало на видео

Падение столбов на Шулявском мосту в Киеве, которое произошло 15 декабря, попало на видео.

На нем видно, как три электроопоры, которые расположены на путепроводе, синхронно падают на дорогу.

Они повреждают авто и мешают движению транспорта. К счастью, их падение не привело к травмированию людей.

Читайте: Падение столбов на Шулявском мосту в Киеве — возбуждено уголовное дело

Падение электроопор на Шулявке

Во вторник, 15 декабря, киевляне сообщили о падении трех электропор на Шулявском мосту.

Из-за чрезвычайного происшествия было ограничено движение транспорта в направлении метро Дорогожичи. Электроопоры повредили девять автомобилей, которые в то время проезжали мимо.

Подробнее о падении столбов на Шулявском мосту читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киев Оперативний

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