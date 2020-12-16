Зеленский дал пожизненные стипендии шести педагогам

Выдающиеся деятели образования Украины будут получать пожизненные государственные стипендии.

Соответствующий указ № 571/2020 подписал Владимир Зеленский.

— Государство должно уважать и поддерживать людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию новых поколений и становлению образованной нации. Ведь в современном мире образование является одной из важнейших преимуществ страны, — подчеркнул президент.

Согласно документу, денежные выплаты будут выплачивать шести выдающимся педагогам, которые достигли 70-летнего возраста.

Стипендии назначены:

Лифаренко Владимиру Власовичу — 1938 года, учителю Московченко Борису Николаевичу — 1932 года, учителю Погорилко Ивану Михайловичу — 1947 года, заслуженному учителю Украины Ростоцевой Лидии Михайловне — 1943 года, заслуженному учителю Украины Самойленко Григорию Васильевичу — 1935 года рождения, доктору филологических наук, профессору, отличнику народного образования Украины Саране Лилии Ивановне — 1948 года, заслуженному учителю Украины.

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Госбюджет 2021

15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Несмотря на обещания Минобразования по повышению зарплат всем украинским учителям, Кабмин еще на год отложил повышение зарплат для учителей на 20-70%.