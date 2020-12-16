Зеленський дав довічні стипендії шести освітянам

Видатні діячі освіти України отримуватимуть довічні державні стипендії.

Відповідний указ № 571/2020 підписав Володимир Зеленський.

Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни, – наголосив президент.

Згідно з документом, грошові виплати виплачуватимуть шести видатним освітянам, які досягли 70-річного віку.

Стипендії призначено:

Ліфаренку Володимиру Власовичу — 1938 року народження, вчителеві Московченку Борису Миколайовичу — 1932 року народження, вчителеві Погорілку Івану Михайловичу — 1947 року народження, заслуженому вчителеві України Ростоцевій Лідії Михайлівні — 1943 року народження, заслуженому вчителеві України Самойленку Григорію Васильовичу — 1935 року народження, докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України Сарані Лілії Іванівні — 1948 року народження, заслуженому вчителеві України.

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Держбюджет 2021

15 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Попри обіцянки Міносвіти щодо підвищення зарплат усім українським вчителям, Кабмін ще на рік відклав підвищення зарплат для вчителів на 20-70%.