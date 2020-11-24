Кабинет министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

— Остановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 №822, — говорится в постановлении правительства №1149.

Действие постановления отложено в связи с отсутствием не инфляционных источников финансирования.

10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году.

В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – три минимума, в 2022 году — 3,5 и с января 2023 году – четыре.

В свою очередь Минобразования заявило, что на реализацию ранее принятого постановления №822 необходимо 50 млрд грн.

Читайте: МОН хочет изменить процесс дистанционного обучения

Страхование учителей

В Министерстве образования и науки сообщили, что планируется подписание меморандума со страховыми компаниями отнгсительно страхования от коронавируса учителей-пенсионеров, которые еще работают, и детей.

Сейчас уже есть предложения от группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания такого меморандума.