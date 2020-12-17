За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

— За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет, — сказано в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток два обстрела зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировали одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шуми.

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений нет.

С начала перемирия на Донбассе, о котором договорились во время заседания Трехсторонней контактной группы, от 27 июля миссия ОБСЕ зафиксировала 3 683 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.