С начала перемирия на Донбассе, о котором договорились во время заседания Трехсторонней контактной группы, от 27 июля миссия ОБСЕ зафиксировала 3 683 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

15 декабря Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 21 нарушение в Луганской области, которое произошло неподалеку Попасной.

В частности, за минувшие сутки сработал взрывоопасный предмет в Славяносербске Луганской области, в результате чего мужчина получил ранение.

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Также миссия зафиксировала 13 танков, которые размещены с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

На участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского ОБСЕ зафиксировала спокойную обстановку на всех трех участках.

За прошедшие сутки в штабе ООС сообщили, что российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Но все огневые провокации противника не представляли угрозы для украинских военных, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали.

Источник: ОБСЕ