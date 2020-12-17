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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь по українським позиціям, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

– За минулу добу, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає, – сказано в ранковому зведенні штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід два обстрілу зафіксовані поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ зафіксували одне порушення припинення вогню недалеко від населеного пункту Шуми.

З початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень немає.

З початку перемир’я на Донбасі, про яке домовилися під час засідання Тристоронньої контактної групи, від 27 липня місія ОБСЄ зафіксувала 3 683 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Джерело: Штаб ООС

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