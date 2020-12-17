Юрия Витренко не назначили первым вице-премьером Украины и министром энергетики. Верховная Рада не поддержала его кандидатуру 17 декабря.

За соответствующее решение проголосовали 186 депутатов — такого количества недостаточно для назначения на должность.

Кто такой Юрий Витренко

Юрий Витренко — украинский экономист и финансист. Он родился в 1976 году в Киеве, после школы получил высшее образование по специальности международная экономика.

С 2014 года Витренко начал работать исполнительным директором НАК Нафтогаз Украины.

С октября 2019 года до начала января 2020 года был членом Наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром. В апреле 2019 года Юрий Витренко возглавил Наблюдательный совет ПАО Укрнафта.

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В июле 2020 года он уволился с НАК Нафтогаз — его должность сократили. За время работы в компании ему удалось: