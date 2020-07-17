Витренко ушел с должности: топ-5 достижений в Нафтогазе

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко уходит с поста, где работал с 2014 года.

— Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Я пришел сюда после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать нашему с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость, — сообщил он.

Витренко на должности отвечал за средства от Газпрома, и уходя с должности, пожелал своим преемникам компетентности и порядочности использовать эти деньги на благо граждан Украины.

Достижения Витренко

Отмена газовой зависимости от РФ

Руководство Нафтогаза смогло за год выполнить то, что десятилетиями считалось невозможным, — полностью перевести Украину на европейский газовый импорт и отказаться от услуг России.

Для этого построили три газопровода для поставки газа из ЕС в Украину.

Будинце в Словакии;

Германович в Польше;

Берегдароц в Венгрии.

Это позволило разблокировать зарезервированные Газпромом мощности, поэтому уже в конце 2014 года из Европы Украина получала 60% газа, а в ноября 2015 года полностью отказалась от газа страны-оккупанта.

Победа в Стокгольмском арбитраже

В 2009 году Нафтогаз и Газпром подписали контракт на поставку и транзит природного газа, в результате чего Украина переплатила России $ 17-29 млрд.

Новое руководство Нафтогаза подало иск в Стокгольмский арбитраж, требуя от российского монополиста вернуть переплаченные средства и компенсировать меньшие объемы подаваемой для транзита газа.

В 2017 году Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу Украины. Два года Россия пыталась избежать выплаты, но в 2019 году сдалась и выплатила долг, с учетом процентов вырос до $2,9 млрд.

От победы в Стокгольмском арбитраже в госбюджет в 2018 году поступило 56 млрд грн.

Транзитний контракт

Соглашение о транзите российского газа территорией Украины заканчивался 31 декабря 2019 года. В этот момент РФ хотела лишить Украину транзитных доходов. Для реализации этого плана хотели использовать газопровод Северный поток-2.

Прекращение действия контракта предусматривало, что поступления газа на территорию Украины юридически считалось бы контрабандой.

Читайте: Подорожание электроэнергии: украинцев ждет повышение коммуналки и цен в магазинах

В декабря 2019 году Украине и РФ удалось договориться и заключить новый транзитный договор на пять лет с возможностью продления еще на 10.

Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу “качай или плати”

То есть, независимо от того, будет прокачивать Газпром топливо украинской ГТС или переориентирует на другие газопроводы, он однако платить за зарезервированные мощности (по умолчанию — в пределах предусмотренных новым контрактом минимальных объемов).

Отказ платить — прямой путь к расторжению сделок Газпрома с европейскими потребителями, которые довольно чувствительно относятся к невыполнению коммерческих обязательств.

Важным событием является также переход на европейские правила транзита газа. Десятилетиями мы работали по правилам, сложившимся еще в советское время, хотя это блокировало транзит для использования только Газпромом, а также не позволяло нам полностью интегрироваться в европейский рынок.

Увольнение Витренко

13 мая Юрий Витренко заявил, что его должность в компании сокращают и связывает это с тем, что “сейчас не является приоритетом эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом”.

В Нафтогазе увольнение Витренко объяснили “оптимизацией внутренней организационной структуры”.

Источник: Юрий Витренко