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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Рада не призначила Юрія Вітренка першим віце-прем’єром

Юрія Вітренка не призначили першим віце-прем’єром України та міністром енергетики. Верховна Рада не підтримала його кандидатуру 17 грудня.

За відповідне рішення проголосувало 186 депутатів – такої кількості недостатньо для призначення на посаду.

Хто такий Юрій Вітренко

Юрій Вітренко – український економіст і фінансист. Він народився у 1976 році у Києві, після школи здобув вищу освіту за спеціальністю міжнародна економіка.

З 2014 року Вітренко почав працювати виконавчим директором НАК Нафтогаз України.

З жовтня 2019 року до початку січня 2020 року був членом Наглядової ради Державного концерну Укроборонпром. У квітні 2019  року Юрій Вітренко очолив Наглядову раду ПАТ Укрнафти.

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У липні 2020 року він звільнився з НАК Нафтогаз – його посаду скоротили. За час роботи у компанії йому вдалося:

  • досягнути газової незалежності України від Росії;
  • перемогти в Стокгольмському арбітражі;
  • укласти угоду з Росією щодо транзитного контракту;
  • перейти на європейські правила щодо транзиту газу.

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