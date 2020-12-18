Юлия Лапутина: биография и декларация минстра по делам ветеранов

Биография Юлии Лапутиной — нового министра по делам ветеранов, насчитывает много лет службы в СБУ.

Она имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины, была заместителем руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и участвовала в АТО.

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Фото: Юлия Лапутина

Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Имеет высшее педагогическое и психологическое образование. Кроме того у нее есть ученая степень — кандидат психологических наук.

Свою службу в СБУ начала в 1992 году в отделе контрразведки, как оперуполномоченная. После создания 23 июня 1994 года антитеррористического центра СБУ Альфа Лапутину пригласили туда старшим офицером.

В 1994 году она участвовала в нескольких операциях по нейтрализации сепаратистского путча в Крыму. А в 2008 году Лапутина предложила концепцию ментальной интеграции крымчан в Украине, но при президентстве Януковича эту программу приостановили.

В 2010-2012 годах Лапутина была заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ, в прошлом Альфа.

После начала боевых действий на Донбассе Лапутина в 2014 году отправилась в Краматорск. Там она занималась контактами с проукраинскими активистами, разведкой и передаче данных в Киев, вела переговоры с местными сторонниками террористов, которые собирались штурмовать украинские блокпосты.

С сентября по декабрь 2014 года Юлия Лапутина была командиром оперативной группы СБУ в АТО и занималась задержанием пророссийских террористов.

В 2017 году получила звание полковника СБУ. А 25 марта 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Юлии Лапутиной звание генерал-майора.

В июне 2020 году она вошла в созданный президентом Консультационный совет по вопросам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

В своей декларации Юлия Лапутина отметила, что за 2019 год получила 568 тыс. 008 грн дохода. В частности, заработная плата составила 560,7 тыс., а социальная помощь — 7,2 тыс.

Ее муж, который тоже работает в СБУ, задекларировал 555, 03 тыс. грн дохода за прошлый год.

Кроме того, Лапутина в декларации указала, что имеет сбережения в размере $86 тыс., муж — $32 тыс., а ее мать — $22 тыс.

Также новый министр по делам ветеранов владеет гаражом на 36,5 кв. м. и совместно с матерью квартирой в столице на 165,8 кв. м.

В декларации Лапутина указано, что ее мать имеет в собственности земельный участок на 700 кв. м. и недостроенный дом в Киевской области, размером 322, 5 кв. м. Муж владеет квартирой в Киеве на 39,9 кв. м.

Еще Лапутина имеет автомобиль Fiat 500L 2016 года, а муж владеет двумя авто — Smart Passion 2001 года и Volkswagen Transporter 2007 года.