Юлія Лапутіна: біографія і декларація мінстра у справах ветеранів

Біографія Юлії Лапутіної – нового міністра у справах ветеранів, налічує багато років служби в СБУ.

Вона має звання генерал-майора Служби безпеки України, була заступницею керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ та брала участь в АТО.

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Фото: Юлія Лапутіна

Юлія Лапутіна народилася у 1967 році у Києві. Має вищу педагогічну та психологічну освіту. Окрім того у неї є вчений ступінь – кандидат психологічних наук.

Свою службу в СБУ розпочала у 1992 році у відділі контррозвідки, як оперуповноважена. Після створення 23 червня 1994 року антитерористичного центру СБУ Альфа Лапутіну запросили туди старшим офіцером.

У 1994 році вона брала участь в декількох операціях з нейтралізації сепаратистського путчу у Криму. А у 2008 році Лапутіна запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан в Україну, але за президентсва Януковича цю програму призупинили.

У 2010−2012 роках Лапутіна була заступницею керівника Центру спеціальних операцій А СБУ, у минулому Альфа.

Після початку бойових дій на Донбасі Лапутіна у 2014 році відправилась у Краматорськ. Там вона займалася контактами із проукраїнськими активістами, розвідкою і передачею даних до Києва, вела переговори з місцевими прихильниками терористів, які збиралися штурмувати українські блокпости.

З вересня до грудня 2014 року Юлія Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в АТО і займалась затриманням проросійських терористів.

У 2017 році отримала звання полковника СБУ. А 25 березня 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Юлії Лапутіній звання генерал-майора.

У червні 2020 року вона увійшла до створеної президентом Консультаційної ради з питань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

У своїй декларації Юлія Лапутіна зазначила, що за 2019 рік отримала 568 тис. 008 грн доходу. Зокрема, заробітна платня становила 560,7 тис., а соціальна допомога – 7,2 тис.

Її чоловік, який теж працює в СБУ, задекларував 555, 03 тис. грн доходу за минулий рік.

Окрім того, Лапутіна в декларації вказала, що має заощадження у розмірі $86 тис., чоловік – $32 тис., а її мати – 22$ тис.

Також новопризначений міністр у справах ветеранів володіє гаражем на 36,5 кв. м. та спільно з матір’ю квартирою у столиці на 165,8 кв. м.

У декларації Лапутіною вказано, що її мати має у власності земельну ділянку на 700 кв. м. та недобудований будинок у Київській області, розміром 322, 5 кв. м. Чоловік володіє квартирою у Києві на 39,9 кв. м.

Ще Лапутіна має автомобіль Fiat 500L 2016 року, а чоловік володіє двома авто – Smart Passion 2001 року та Volkswagen Transporter 2007 року.