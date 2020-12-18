Юлия Лапутина — новый министр по делам ветеранов

Юлия Лапутина стала новым министром по делам ветеранов.

За назначение руководителя Министерства по делам ветеранов Верховная Рада проголосовала 18 декабря.

— Все категории ветеранов, которые приложили усилия для защиты нашего государства, должны получать достойную защиту, — заявила Лапутина, выступая перед народными депутатами, и добавила, что должна поработать в министерстве, чтобы более квалифицированно отвечать о том, как планируется решение вопроса ветеранов.

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Биография Юлии Лапутиной

Юлия Лапутина, родившаяся в 1967 году в Киеве — вторая женщина-генерал в истории независимой Украины. Она имеет звание генерал-майора Службы безопасности Украины.

Заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

После освобождения Краматорска от пророссийских формирований инициировала акцию Краматорск — это Украина, которую подхватили в других городах.

Отставка Бессараба

16 декабря народные депутаты поддержали отставку председателя Минветеранов Сергея Бессараба, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

За отставку Бессараба проголосовал 251 депутат.