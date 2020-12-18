Украина смогла нормально закончить год благодаря заимствованиям — Шмыгаль

Заимствования, которые Украина осуществила в последние две недели, позволят ей нормально завершить этот год и выполнить расходную часть государственного бюджета.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— На прошлой неделе более $600 млн были привлечены под 6,2% на четыре года, рекордный заем под очень низкий процент. На этой неделе, во вторник, на внутреннем рынке, но с участием иностранных инвесторов, для которых Украина становится интереснее и привлекательнее, были привлечены рекордные 51 млрд грн, что позволяет нам спокойно завершать этот год, выполнять социальные обязательства перед людьми, пенсионерами, выплачивать соответствующие заработные платы и закрывать обязательства по капитальным вложениям, — сказал он.

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Украины 11 декабря провела прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму еврооблигаций в обращении с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд.

Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения за вторичного размещения 108,914%. 15 декабря Министерство финансов на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн.