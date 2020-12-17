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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Рада приняла президентский закон об инвестнянях: что предусматривает

Верховная Рада приняла Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

За соответствующий законопроект проголосовали 252 народных депутата.

Рада приняла закон об инвестнянях: что предусматривает

Что регулируется законом об инвестнянях:

  • определяет организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестпроектов со значительными инвестициями (20+ млн евро, 80+ рабочих мест; 115+% от средней зарплаты в отрасли/регионе);
  • предусматривает ряд льгот для таких инвесторов и закрепляет статус госучреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры (инвест-няни);
  • объем господдержки не может быть более 30% от суммы инвестиций в проект, а срок его реализации — до 5 лет.

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Под действие закона не попадут компании, имеющие задолженность по уплате обязательных платежей на сумму свыше 10 минимальных зарплат.

В июле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, касающегося поддержки и гарантий для инвестиций в Украине.

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