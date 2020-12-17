Рада приняла закон об инвестнянях: что предусматривает

Верховная Рада приняла Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

За соответствующий законопроект проголосовали 252 народных депутата.

Что регулируется законом об инвестнянях:

определяет организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестпроектов со значительными инвестициями (20+ млн евро, 80+ рабочих мест; 115+% от средней зарплаты в отрасли/регионе);

предусматривает ряд льгот для таких инвесторов и закрепляет статус госучреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры (инвест-няни);

объем господдержки не может быть более 30% от суммы инвестиций в проект, а срок его реализации — до 5 лет.

Читайте: В Украине разработали путеводитель для иностранных инвесторов

Под действие закона не попадут компании, имеющие задолженность по уплате обязательных платежей на сумму свыше 10 минимальных зарплат.

В июле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, касающегося поддержки и гарантий для инвестиций в Украине.