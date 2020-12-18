Україна змогла нормально закінчити рік завдяки запозиченням – Шмигаль

Запозичення, які Україна здійснила в останні два тижні, дозволять їй нормально завершити цей рік і виконати видаткову частину державного бюджету.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Минулого тижня понад $600 млн було залучено під 6,2% на чотири роки, рекордну позику під надзвичайно низький відсоток. На цьому тижні, у вівторок, на внутрішньому ринку, але за участю іноземних інвесторів, для яких Україна стає цікавішою і привабливішою, були залучені рекордні 51 млрд грн, що дозволяє нам спокійно завершувати цей рік, виконувати соціальні зобов’язання перед людьми, пенсіонерами, виплачувати відповідні заробітні плати і закривати зобов’язання за капітальними вкладеннями, – сказав він.

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Україна 11 грудня здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на суму $600 млн. Цей додатковий випуск збільшив загальну суму єврооблігацій в обігу з відсотковою ставкою 7,253% і погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд дол.

Довипуск пройшов з прибутковістю 6,20% і ціною пропозиції за вторинного розміщення 108,914%. 15 грудня Міністерство фінансів на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 51,439 млрд грн.