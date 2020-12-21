Последствия кризиса для украинских банков оказались мягче июньского прогноза. Меры, которые ввели в прошлые годы, помогли пройти кризис с меньшими потерями.

Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время брифинга 21 декабря.

— У нас были худшие ожидания того, как банковский, финансовый сектор будет переживать кризис. Сегодня, спустя полгода, мы видим, что кризис действительно повлиял на финсектор, но последствия были не столь заметными и негативными, как мы опасались, — сказал Ваврищук.

Читайте: Как будут работать банки в праздничные дни

Он отметил, что во многих сегментах рынка НБУ наблюдает положительную динамику, несмотря на кризис. И добавил, что при разработке июньского прогноза они были слишком консервативными.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб напомнил, кризисы в Украине происходят примерно раз в шесть лет. Ранее они сопровождались обвалом гривны, выводом капитала и банкротствами банков.

— На этот раз кризисные явления мы наблюдаем только в реальном секторе, в падении производства, — сказал Сологуб.

Кроме того, в НБУ прогнозируют рост потребительских цен до конца 2020 года. По данным учреждения, за год больше всего выросли административно-регулируемые цены и цены на услуги.