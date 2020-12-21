Наслідки кризи для українських банків виявилися м’якшими за червневий прогноз. Заходи, які впровадили в попередні роки, допомогли пройти кризу з меншими втратами.

Про це заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук під час брифінгу 21 грудня.

– У нас були гірші очікування того, як банківський, фінансовий сектор переживатиме кризу. Сьогодні, за півроку, ми бачимо, що криза справді вплинула на фінсектор, але наслідки були не настільки помітними і негативними, як ми побоювалися, – сказав Ваврищук.

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Він зазначив, що у багатьох сегментах фінансового ринку НБУ спостерігає позитивну динаміку, попри кризу. Та додав, що під час розробки червневого прогнозу вони були занадто консервативними.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб нагадав, що кризи в Україні відбуваються приблизно раз на шість років. Раніше вони супроводжувалися обвалом гривні, виводом капіталу та банкрутствами банків.

– Цього разу кризові явища ми спостерігаємо тільки в реальному секторі, в падінні виробництва, – сказав Сологуб.

Крім того, в НБУ прогнозують зростання споживчих цін до кінця 2020 року. За даними установи, за рік найбільше зросли адміністративно-регульовані ціни та ціни на послуги.