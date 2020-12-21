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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Оккупанты захватили в плен украинского военного

Украинский военнослужащий попал в плен российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил.

— 17 декабря 2020 было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения, который выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил, — сообщили в ООС.

В штабе отметили, что во время поисков бойца не нашли.

17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 21 декабря 2020 г.

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Сейчас известно, что военного задержали представители незаконных вооруженных формирований. В ООС добавили, что российско-оккупационные войска таким образом пытаются дискредитировать Вооруженные силы.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Кроме того, 21 декабря в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил ранены два украинских военных. Сейчас их состояние стабильное.

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