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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Окупанти захопили в полон українського військового

Український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил.

– 17 грудня 2020 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу, який виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, – повідомили у ООС.

У штабі зазначили, що під час пошуків бійця не знайшли.

17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 21 декабря 2020 г.

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Нині відомо, що військового затримали представники незаконних збройних формувань. В ООС додали, що російсько-окупаційні війська таким чином намагаються дискредитувати Збройні сили.

Обставини події з’ясовують.

Крім того, 21 грудня внаслідок обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил поранено двох українських військових. Наразі їхній стан стабільний.

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