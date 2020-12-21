Окупанти захопили в полон українського військового

Український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил.
– 17 грудня 2020 року було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу, який виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, – повідомили у ООС.
У штабі зазначили, що під час пошуків бійця не знайшли.
17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 21 декабря 2020 г.
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Нині відомо, що військового затримали представники незаконних збройних формувань. В ООС додали, що російсько-окупаційні війська таким чином намагаються дискредитувати Збройні сили.
Обставини події з’ясовують.
Крім того, 21 грудня внаслідок обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил поранено двох українських військових. Наразі їхній стан стабільний.