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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Российские наемники ранили гражданского на Донбассе

Российские оккупанты ранили гражданского на Донбассе. Мужчина на тракторе возвращался с поля, когда вражеское войско попало в транспортное средство со станкового противотанкового гранатомета.

В результате трех выстрелов трактор были уничтожен, а водитель получил ранение. Украинские бойцы сразу прибыли на место происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу.

Инцидент произошел около 19.30 возле поселка Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

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Ранение военного ВСУ

17 декабря в результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил получил ранение украинский военный. В него выстрелил вражеский снайпер. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Авдеевка.

Бойца госпитализировали в больницу, сейчас его состояние стабильное.

Источник: Штаб ООС

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