Командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, которого подозревают в халатности, которая привела к катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, избрали меру пресечения.

Его не отправили под домашний арест как просили прокуроры, а отпустили под личное обязательство.

По информации следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, который предоставлял возможность курсантам пятого курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26.

Однако, это решение не было утверждено заводом-производителем, как этого требует процедура.

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Сам Дроздов вины не признает и подчеркивает, что главная проблема в Воздушных силах — это недостаточный контроль за руководителями на местах.

Катастрофа под Харьковом

Авиакатастрофа Ан-26 произошла 25 сентября в Харьковской области под Чугуевом, где упал и загорелся военный самолет.

На борту находились 27 человек — 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. В результате авиакатастрофы 26 человек погибли, выжил только один курсант.

22 декабря Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела — командиру воинской части в Чугуеве Вячеславу Глазунову. Его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полетов.