Катастрофа Ан-26: ГБР установило причастных к трагедии, объявлено подозрение

Досудебное расследование авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области продолжается.

Сегодня было вручено подозрение командующему Воздушными силами ВСУ Сергею Дроздову, руководителю полетов и командиру воинской части, сообщили в Государственном бюро расследований во время брифинга 18 декабря.

— Получены неопровержимые доказательства о нарушении правил полетов и эксплуатации — это имело системный характер. Степень вины и ответственности каждого лица будет предоставлена в ходе дальнейшего расследования, — сообщили в ГБР.

Возможно, установлены еще не все причастные к трагедии лица, добавили в бюро.

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Авиакатастрофа под Чугуевом

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в аэропорту Чугуева 25 сентября.

В самолете находились 20 молодых курсантов и семь членов экипажа, выжил только один курсант.

Самолет загорелся, приземлившись на расстоянии примерно двух километров от военной авиабазы. Пожарные ликвидировали огонь через час.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причину катастрофы нужно быстро установить, и призвал к “объективному” расследованию.

Служба безопасности Украины заявила, что самолет выполнял учебный полет, но курсанты Харьковского национального университета ВВС не участвовали в его пилотировании.

Зеленский также потребовал ускорить выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ан-26.