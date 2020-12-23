Командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, якого підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, обрали запобіжний захід.

Його не відправили під домашній арешт як просили прокурори, а відпустили під особисте зобов’язання.

За інформацією слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, який надавав можливість курсантам п’ятого курсу у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26.

Однак, це рішення не було затверджене заводом-виробником, як цього вимагає процедура.

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Сам Дроздов провини не визнає і наголошує, що найголовніша проблема у Повітряних силах – це недостатній контроль за керівниками на місцях.

Катастрофа під Харковом

Авіакатастрофа Ан-26 сталася 25 вересня у Харківській області під Чугуєвом, де впав і загорівся військовий літак.

На борту перебували 27 людей – 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ. В результаті авіакатастрофи 26 людей загинули, вижив тільки один курсант.

22 грудня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи – командиру військової частини в Чугуєві В’ячеславу Глазунову. Його підозрюють у халатності та порушенні підготовки і правил польотів.