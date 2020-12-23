Госбюджет-2021 могут пересмотреть после первого квартала – Шмыгаль

Государственный бюджет на 2021 год могут пересмотреть после первого квартала следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен, — сказал премьер.

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По его словам, при таком условии будут увеличены расходы на соцвыплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.

— Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем плюс 2,5 тыс. грн, — указал Шмыгаль.

По словам премьера, все средства, которые государство заработает сверх плана, пойдут на увеличения зарплат.

15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект и его передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.