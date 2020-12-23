Держбюджет-2021 можуть переглянути після першого кварталу – Шмигаль

Державний бюджет на 2021 рік можуть переглянути після першого кварталу наступного року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет може бути і буде переглянутий, – сказав прем’єр.

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За його словами, за такої умови буде збільшено видатки на соцвиплати і, зокрема, на збільшення зарплат медикам.

– Зараз таке зростання зарплат запланований на рівні 30%, або в середньому плюс 2,5 тис. грн, – вказав Шмигаль.

За словами прем’єра, всі кошти, які держава заробить понад планово, підуть на збільшення зарплат.

15 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав схвалений парламентом законопроект і його передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.