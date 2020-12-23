Кабинет министров Украины упростил оформление вида на жительство для временного проживания в Украине высококвалифицированным специалистам Республики Беларусь.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в социальных сетях.
— Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение относительно вида на жительство, — написал Шмыгаль.
Порядок оформлення посвідок для проживання в Україні білорусам by Olga Teterina on Scribd
Упрощением могут воспользоваться предприниматели и высококвалифицированные специалисты, в частности специалисты в сфере информационных технологий и инноваций.
Процедура рассмотрения и получения таких удостоверений будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.
Кроме того, 23 декабря Кабмин согласовал законопроект, который предусматривает административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации. Штраф за такое правонарушение составит от 3 400 грн до 8 500 грн.
Источник: Денис Шмыгаль