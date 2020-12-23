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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Кабмін спростив порядок оформлення посвідок для проживання в Україні білорусам

Кабінет міністрів Україні спростив оформлення повідок для тимчасового проживання в Україні висококваліфікованим спеціалістам Республіки Білорусь.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соціальних мережах.

– Підтримали рішення, яке дозволяє білоруським підприємцям, фахівцям у галузі ІТ та інновацій та членам їхніх сімей одночасно із дозволом на імміграцію подавати звернення щодо посвідки на тимчасове проживання, – написав Шмигаль.

Порядок оформлення посвідок для проживання в Україні білорусам by Olga Teterina on Scribd

Спрощенням можуть скористатися підприємці та висококваліфіковані спеціалісти, зокрема фахівці у сфері інформаційних технологій та інновацій.

Процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений термін, а саме за три робочі дні.

Крім того, 23 грудня Кабмін погодив законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції чи обсервації. Штраф за таке правопорушення становитиме від 3 400 грн до 8 500 грн.

Джерело: Денис Шмигаль

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