Кабмін погодив законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції чи обсервації.

Відтепер таке порушення тягне за собою штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Таким чином штраф становитиме від 3 400 грн до 8 500 грн.

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– Порушення особою порядку обов’язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – йдеться в постанові уряду.

Далі законопроект передадуть до Ради і вона ухвалить остаточне рішення.

Штрафи для підприємців

17 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає штрафи для підприємців, підприємств, установ і організацій за недотримання відвідувачами громадських будівель маскового режиму.

Закон встановлює фінансові санкції до підприємств, підприємців, установ, організацій за пропуск, допуск особи в громадські будівлі або в громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту.