За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня вблизи трех населенных пунктов.

Неподалеку Водяного российско-оккупационные войска снова использовали запрещено вооружение и применили артиллерийские системы 122-го калибра. На этом же направлении враг еще несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве восемь единиц с помощью ПКМ-1.

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Возле Луганского и Южного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а у Южного — вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были не прицельными, поэтому ни один украинский военный не пострадал.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Война на Донбассе

21 декабря в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены два украинских военных. Инцидент произошел около 8.00 вблизи населенного пункта Горловка Донецкой области.

Бойцам оказали медицинскую помощь, пока их состояние стабильное. Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон ввел меры по стабилизации ситуации.