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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Франция будет делать все необходимое для продвижения мира на Донбассе — Макрон

Франция и в дальнейшем продолжит принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе на Донбассе.

В этом заверил президент страны Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским. Вместе с тем он отметил, важно, чтобы стороны придерживались договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в пределах нормандского формата 9 декабря прошлого года.

Со своей стороны, Владимир Зеленский обратил внимание на то, что Украина выполнила все договоренности лидеров нормандской четверки, достигнутые во время встречи.

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Кроме того, Эммануэль Макрон сообщил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Ситуация на Донбассе

Между тем, ситуация на Донбассе остается неспокойной. Накануне боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное.

Боевики обстреливают позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем.

Источник: Офис президента

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