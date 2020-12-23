За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Неподалік Водяного російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували артилерійські системи 122-го калібру. На цьому ж напрямку ворог ще декілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості вісім одиниць за допомогою ПКМ-1.

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Біля Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли були неприцільними, тому жоден український військовий не постраждав.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Війна на Донбасі

21 грудня внаслідок обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил поранено двох українських військових. Інцидент трапився близько 8.00 поблизу населеного пункту Горлівка Донецької області.

Бійцям надали медичну допомогу, наразі їхній стан стабільний. Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін запровадив заходи для стабілізації ситуації.