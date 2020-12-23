Переговоры продолжаются: Украина может получить дополнительные 8 млн доз вакцины от Covid-19

Украина официально может получить 16 млн доз вакцины от коронавируса вместо 8 млн ожидаемых.

Об этом в одном из интервью заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Мы продолжаем наши переговоры с ВОЗ. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, но существует потенциальная возможность, что Украина по этому механизму получит 16 млн доз. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 млн — это потенциальная возможность.

Согласно установленным нормам, Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины от Covid-19.

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Такое количество доз было рассчитано в соответствии с 20% всего населения.

Сотрудничество Украина — Covax

О том, что Глобальный фонд доступа к вакцинам против коронавируса COVAX выделит для Украины 8 млн доз вакцины, стало известно 18 ноября.

Согласно прогнозам Виктора Ляшко, уже в первой половине 2021 года вакцинироваться смогут около 4 млн граждан.

Фонд COVAX объединяет 186 государств. По состоянию на декабрь предзаказ вакцины из разных стран мира достиг 700 млн доз.

Цель программы — справедливое распределение вакцины от коронавируса между развитыми и бедными странами.