Переговори тривають: Україна може отримати додаткові 8 млн доз вакцини від Covid-19

Україна офіційно може отримати 16 млн доз вакцини від коронавірусу замість 8 млн очікуваних.

Про це в одному із інтерв’ю заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Ми продовжуємо наші перемовини з ВООЗ. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, але існує потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз. 8 мільйонів — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість.

Згідно з встановленими нормами, Україна може розраховувати щонайменше на 8 млн доз вакцини від Covid-19.

Читайте: 4 етапи вакцинації: в Україні затвердили план імунізації від Covid-19

Таку кількість доз було розраховано відповідно до 20% всього населення.

Співпраця Україна – Covax

Про те, що Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини, стало відомо 18 листопада.

Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз.

Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.