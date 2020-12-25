Вакцинація населення, як перевірка на міцність: Зеленський про завдання для Степанова

Президент Володимир Зеленський назвав Максима Степанова найміцнішим міністром охорони здоров’я, однак заявив, що перевіркою для нього стане вакцинація населення від коронавірусу.

– Степанов найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що премʼєр-міністр і міністр охорони здоровʼя повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою., — зазначив президент.

Зеленський вважає, що забезпечення населення вакциною стане найскладнішим викликом для глави МОЗ.

– І ось тут виявиться — міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину … ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка, — запевнив він.

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Зеленський обіцяє, що результат цієї перевірки українці побачать у лютому і березні наступного року. Степанову він поставив завдання: отримати вакцину наприкінці січня або принаймні в лютому.

Співпраця Україна – Covax

Глобальний фонд доступу до вакцин проти коронавірусу COVAX виділить для України 8 млн доз вакцини. Згідно з прогнозами Віктора Ляшко, вже в першій половині 2021 року вакцинуватися зможуть близько 4 млн громадян.

Фонд COVAX об’єднує 186 держав. Станом на грудень передзамовлення вакцини з різних країн світу досягли 700 млн доз. Мета програми – справедливий розподіл вакцини від коронавірусу між розвинутими та бідними країнами.

Джерело: Фокус