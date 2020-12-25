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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает полноценную работу НАПК. Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие после решения Конституционного Суда Украины.

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей КСУ, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц.

— Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене, — говорится в сообщении.

Документ также предусматривает открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

15 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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