Президент Владимир Зеленский подписал закон, который восстанавливает полноценную работу НАПК. Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие после решения Конституционного Суда Украины.

Также закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей КСУ, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц.

— Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене, — говорится в сообщении.

Документ также предусматривает открыт круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

15 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции.