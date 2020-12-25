Перезагрузка КСУ должна начаться с Тупицкого — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность и должен уйти в отставку, перезагрузка всей системы КС должна начаться именно с этого.

— Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должно начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг, — рассказал Зеленский.

По мнению президента судьи КС превысили свои конституционные полномочия.

— Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что его обращение к Верховной Раде в виде законопроекта с предложением уволить весь состав КС, остановило возможные намерения судей КС отменить те или иные законы.

— Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс. На сегодня одну из реформ не отменена. И я считаю, что это самое главное, — подытожил Зеленский.

Пленки Тупицкого

Во времена работы судьей в Донецке Тупицкий принимал участие в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив ее на доверенное лицо.

В СМИ опубликовали записи, на которых уже после назначения в КСУ Тупицкий пытался отговорить свидетеля от дачи показаний правоохранителям и изъявлял желание получить денежное вознаграждение за урегулирование давнего корпоративного конфликта.

Речь идет о разговоре судьи с бизнесменом Владиславом Дрегером, который касался событий того времени.

Источник: Фокус