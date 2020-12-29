В основном, 2020-й запомнится всем коронавирусом и карантинными ограничениями. Но украинцы, кроме этого, еще долго будут вспоминать курьезные ситуации, которые случались с политиками.

Они каждый раз вызывали бурную реакцию и даже становились поводом для мемов. Факты ICTV собрали для вас ляпы украинских политиков в 2020 году.

Продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

Таким советом решил поделиться нардеп от партии Слуга народа Евгений Брагар. А началось все с того, что в эфире одного из украинских телеканалов пенсионерка спросила его, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.

Тогда нардеп предложил женщине оформить субсидию. Однако та ответила, что этих денег все равно не хватает. Тогда Брагар посоветовал продать любое имущество, например, собаку, если она элитной породы.

— Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить, — сказал он (момент на видео на 2.25 минуте).

Читайте: Собаку на коммуналку: соцсети отреагировали на “совет” Брагара

Дети “низкого качества”

Эта фраза народного депутата ​​от Слуги народа и председателя Комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой вызвала волну возмущения в сети.

Она заявила, что некоторые люди злоупотребляют льготами, когда рожают детей “низкого качества” ради того, чтобы получать выплаты на них.

Кроме того, Третьякова отметила, что для борьбы с безработицей такой метод, как стерилизация, считает хоть и жестким, но вполне приемлемым.

— Когда рожают ребенка не для того, чтобы дать ему права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу так жестко, но мы получаем детей очень низкого качества, и это приводит к тому, что они садятся на публичные средства.

“Неполноценные” дети

Еще одной оговоркой о детях запомнился мэр Киева Виталий Кличко. С начала пандемии Covid-19 он ежедневно проводил онлайн-брифинги, во время которых сообщал о ситуации с распространением коронавируса.

Когда во время одного из них Виталий Кличко подробно рассказывал о том, кто именно заболел, то оговорился и вместо того, чтобы сказать несовершеннолетние назвал детей неполноценными.

— Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка (момент на видео на 1.28 минуте).

Корабельная сосна

Очередным ляпом запомнились представители Слуги народа — председатель политсилы Александр Корниенко, председатель фракции Давид Арахамия и их коллега Ирина Аллахвердиева.

Началось все с рабочей поездки Александра Корниенко и Давида Арахамия в Николаев. Пока нардепы ждали начала пресс-конференции, то обменялись несколькими репликами между собой и не заметили, что микрофоны в это время уже работали.

Позже в сети появилось видео, на котором Корниенко и Арахамия среди прочего, якобы, обсуждают свою коллегу народного депутата от Слуги народа Ирину Аллахвердиев, называя ее “бабой рабочей, как корабельная сосна”.

Хотя Александр Корниенко извинился, сообщил, что фразы разговора были вырваны из контекста и объяснил, что обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры Николаева.

Но фразы на видео таки вызвали бурную реакцию, особенно у пользователей сети.

Количество нардепов в Раде знают не все

Народный депутат от Слуга народа Николай Тищенко не смог ответить на вопрос ведущей о том, сколько народных депутатов в Верховной Раде.

Сначала он сказал, что их 200, а затем — 405. Ведущая отметила, что их немного больше и назвала правильную цифру.

Видите, уже и памяти нет. Они уходят, приходят, — коротко ответил ей Тищенко.

Однако украинские политики известны не только своими курьезными ситуациями, но и затратами. Так, в бюджете Украины на 2021 год заложено 344,3 тыс. грн на одного депутата Верховной Рады Украины.

Но эта сумма не предусматривает заработную плату и надбавки народного избранника. Сколько получают нардепы и на что тратят деньги — можно прочитать в нашем материале.