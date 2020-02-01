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Факты / Украина / Общество

Собаку на коммуналку: соцсети отреагировали на “совет” Брагара

Нардеп от Слуги народа Евгений Брагар во время эфира на канале 112 Украина дал совет пенсионерке, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.

– Если собака во дворе элитной породы, то можно ее продать в любой момент и спокойно заплатить, – сказал Брагарь.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.

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  • Брагар
  • Брагар
  • Брагар
  • Брагар
  • Брагар
  • Брагар
  • Брагар
  • Брагар
Собаку на коммуналку: соцсети отреагировали на “совет” Брагара / 14 фотографий

К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

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