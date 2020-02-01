Нардеп от Слуги народа Евгений Брагар во время эфира на канале 112 Украина дал совет пенсионерке, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.

– Если собака во дворе элитной породы, то можно ее продать в любой момент и спокойно заплатить, – сказал Брагарь.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.

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Собаку на коммуналку: соцсети отреагировали на “совет” Брагара / 14 фотографий

К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.