Нардеп от Слуги народа Евгений Брагар во время эфира на канале 112 Украина дал совет пенсионерке, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.
– Если собака во дворе элитной породы, то можно ее продать в любой момент и спокойно заплатить, – сказал Брагарь.
Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.
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Собаку на коммуналку: соцсети отреагировали на “совет” Брагара / 14 фотографий
К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.
Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.
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