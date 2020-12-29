Здебільшого 2020-й запам’ятається усім коронавірусом і карантинними обмеженнями. Але також українці ще довго згадуватимуть курйозні ситуації, які траплялися з політиками.

Вони щоразу викликали бурхливу реакцію і навіть ставали приводом для мемів. Факти ICTV зібрали для вас ляпи українських політиків у 2020 році.

Продати собаку, щоб заплатити за комуналку

Такою порадою вирішив поділитися нардеп від партії Слуга народу Євген Брагар. А почалося все з того, що в ефірі одного з українських телеканалів пенсіонерка запитала його, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комунальних послуг.

Тоді нардеп запропонував жінці оформити субсидію. Однак та відповіла, що цих грошей все одно не вистачає. Тоді Брагар порадив продати якесь майно, наприклад собаку, якщо вона елітної породи.

– Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати у будь-який момент і спокійно заплатити, – сказав він (момент на відео на 2.25 хв.).

Читайте: Собаку на комуналку: соцмережі відреагували на “пораду” Брагара

Діти “низької якості”

Ця фраза народного депутата від Слуги народу і голови Комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової викликала хвилю обурення в мережі.

Вона заявила, що деякі люди зловживають пільгами, коли народжують дітей “низької якості” заради того, щоб отримувати виплати на них.

Крім того, Третьякова зазначила, що для боротьби з безробіттям такий метод, як стерилізація, вважає хоч і жорстким, але цілком прийнятним.

– Коли народжують дитину не для того, щоб дати їй права, освіту, а щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, і це призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти.

“Неповноцінні” діти

Ще однією обмовкою про дітей запам’ятався мер Києва Віталій Кличко. З початком пандемії Covid-19 він щодня проводив онлайн-брифінги, під час яких повідомляв про ситуацію з поширенням коронавірусу.

Коли під час одного з них Віталій Кличкого детально розповідав про те, хто саме захворів, то обмовився і замість того, щоб сказати неповнолітні назвав дітей неповноцінними.

– Серед хворих двоє неповноцінних дітей: 16-річний хлопець і 17-річна дівчина (момент на відео на 1.28 хвилині).

Корабельна сосна

Черговим ляпом запам’яталися представники Слуги народу – голова політсили Олександр Корнієнко, голова фракції Давид Арахамія та їхня колега Ірина Аллахвердієва.

Почалося все з робочої поїздки Олександра Корнієнка та Давида Арахамії до Миколаєва. Поки нардепи чекали початку прес-конференції, обмінялися кількома репліками між собою і не помітили, що мікрофони у цей час уже працювали.

Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому Корнієнко та Арахамія серед іншого, нібито, обговорюють свою колегу, народного депутата від Слуги народу Ірину Аллахвердієву, називаючи її “бабою робочою, як корабельна сосна”.

Хоча Олександр Корнієнко вибачився, повідомив, що фрази розмови було вирвано з контексту і пояснив, що обговорював місцевого політика і можливого кандидата в мери Миколаєва.

Але фрази на відео таки викликали бурхливу реакцію, особливо у користувачів мережі.

Кількість нардепів у Раді знають не всі

Народний депутат від Слуга народу Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання ведучої про те, скільки народних депутатів у Верховній Раді.

Спочатку він сказав, що їх 200, а потім – 405. Ведуча зазначила, що їх трохи більше і назвала правильну цифру.

Бачте, вже й пам’яті немає. Вони виходять, приходять, – коротко відповів їй Тищенко.

Однак українські політики відомі не лише своїми курйозними ситуаціями, а й витратами. Так, у бюджеті України на 2021 рік закладено 344,3 тис. грн на одного депутата Верховної Ради України.

Але ця сума не передбачає заробітну плату та надбавки народного обранця. Скільки отримують нардепи та на що витрачають гроші – можна прочитати у нашому матеріалі.