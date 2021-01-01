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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

ВОЗ одобрила первую вакцину от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину фармацевтических компаний Pfizer/BioNTech для экстренного использования. Это первая вакцина, которая получила экстренную валидацию ВОЗ с момента начала пандемии коронавируса.

Перечень использования вакцины в чрезвычайных ситуациях ВОЗ открывает странам возможность ускорить регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и введение. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах.

— Это очень позитивный шаг к обеспечению глобального доступа к вакцинам от Covid-19. Но я хочу подчеркнуть необходимость активных глобальных усилий для обеспечения достаточного количества вакцин во всем мире, — сказала помощник генерального директора ВОЗ по доступу к лекарствам и продуктам медицинского назначения Мариангела Симау.

Она отметила, что ВОЗ круглосуточно работает над оценкой других вакцин, которые достигли стандартов безопасности и эффективности.

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Эксперты по нормативным вопросам, созванные ВОЗ со всего мира, и собственные группы ВОЗ проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech в рамках анализа соотношения риска и пользы.

Обзор показал, что вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины для борьбы с Covid-19 компенсируют потенциальные риски.

Прививки от Covid-19 сделали уже более 5,6 млн человек в мире

В мире продолжается одна из самых масштабных компаний вакцинации против коронавируса. Прививки сделали уже более 5,6 млн человек.

Сейчас вакцинация от Covid-19 стартовала в 25 странах. Больше всего доз использовали в США и Китае.

В частности, в Штатах уже сделали 2,32 млн прививок против коронавируса. Для вакцинации в Америке используют препараты компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Однако оба требуют двукратного введения с интервалом в несколько недель.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Dreamstime

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